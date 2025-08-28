Ричмонд
Вэнс сравнил Украину с «денежной ямой» при Байдене

Администрация Джо Байдена выдавала украинскому президенту Владимиру Зеленскому деньги «без какой-либо реальной цели и дипломатии». Такое мнение выразил вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью USA Today.

Источник: РИА "Новости"

По его словам, Украина «была похожа на странную денежную яму», куда Вашингтон направлял деньги, чтобы решить проблему, при этом «не имея никакого реального плана ее решения».

«Без какой-либо реальной цели, какой-либо реальной дипломатии, какого-либо реального понимания того, что мы собираемся купить за эти сто миллиардов долларов», — отметил он.

В интервью вице-президент также напомнил о визите Зеленского в Белый дом 28 февраля. Тогда Вэнс вступил в публичную перепалку с президентом Украины, в частности, обвинив Зеленского в недостаточном выражении благодарности за помощь, оказываемую США.

После встречи Зеленский покинул Вашингтон досрочно, не подписав соглашение о совместной разработке ресурсов, ради которого изначально приезжал. В результате оно было подписано в конце апреля.

По словам Вэнса, публичная перепалка помогла пролить свет на опасения администрации по поводу Украины. «Я думаю, американскому народу было полезно его увидеть», — добавил он.

Ранее Вэнс назвал «безумием» траты США на помощь Украине при Байдене — Киеву, по его словам, было направлено $300 млрд. Президент США Дональд Трамп в ходе предвыборной гонки тоже критиковал администрацию своего предшественника за высокие расходы на помощь Украине.

Украинские власти официально утверждают, что полученная ими сумма военной помощи США значительно меньше $300 млрд и составляет чуть более $75 млрд.

Россия осуждает военную помощь Украине и требует от стран Запада ее прекращения. В Кремле полагают, что такая поддержка не изменит исход конфликта и только затянет его.

