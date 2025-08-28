Вэнс сравнил Украину с «денежной ямой» при Байдене

В интервью вице-президент также напомнил о визите Зеленского в Белый дом 28 февраля. Тогда Вэнс вступил в публичную перепалку с президентом Украины, в частности, обвинив Зеленского в недостаточном выражении благодарности за помощь, оказываемую США.