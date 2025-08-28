Вэнс сравнил Украину с «денежной ямой» при Байдене

По его словам, Украина «была похожа на странную денежную яму», куда Вашингтон направлял деньги, чтобы решить проблему, при этом «не имея никакого реального плана ее решения».
«Без какой-либо реальной цели, какой-либо реальной дипломатии, какого-либо реального понимания того, что мы собираемся купить за эти сто миллиардов долларов», — отметил он.
В интервью вице-президент также напомнил о визите Зеленского в Белый дом 28 февраля. Тогда Вэнс вступил в публичную перепалку с президентом Украины, в частности, обвинив Зеленского в недостаточном выражении благодарности за помощь, оказываемую США.
После встречи Зеленский покинул Вашингтон досрочно, не подписав соглашение о совместной разработке ресурсов, ради которого изначально приезжал. В результате оно было подписано в конце апреля.
По словам Вэнса, публичная перепалка помогла пролить свет на опасения администрации по поводу Украины. «Я думаю, американскому народу было полезно его увидеть», — добавил он.
Ранее Вэнс назвал «безумием» траты США на помощь Украине при Байдене — Киеву, по его словам, было направлено $300 млрд. Президент США Дональд Трамп в ходе предвыборной гонки тоже критиковал администрацию своего предшественника за высокие расходы на помощь Украине.
Украинские власти официально утверждают, что полученная ими сумма военной помощи США значительно меньше $300 млрд и составляет чуть более $75 млрд.
Россия осуждает военную помощь Украине и требует от стран Запада ее прекращения. В Кремле полагают, что такая поддержка не изменит исход конфликта и только затянет его.