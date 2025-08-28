Украина в период нахождения у власти в США бывшего главы Белого дома Джо Байдена превратилась в «денежную яму», в которую Вашингтон бросал средства без планов по решению украинского кризиса, заявил американский вице-президент Джей Ди Вэнс.
«(Украина — прим. ред.) была похожа на странную денежную яму, куда мы бросали деньги, чтобы решить проблему, не имея никакого реального плана её решения. Это всегда меня очень расстраивало», — сказал он в интервью изданию USA Today.
Вэнс уточнил, что предыдущая администрация выдавала деньги киевскому режиму «без какой-либо реальной цели и дипломатии». По его словам, речь идёт о $128 млрд.
«Без какой-либо реальной цели, какой-либо реальной дипломатии, какого-либо реального понимания того, что мы собираемся купить за эти сто миллиардов долларов», — пояснил вице-президент.
Напомним, в конце марта глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что Джо Байден не занимался подсчётом средств, которые передавались американскими властями киевскому режиму. Президент отметил, что точный размер помощи, предоставленной Украине, предыдущая администрация Соединённых Штатов назвать не смогла.