«Известия»: США попытаются принудить Украину к сделке с Россией

«Президент США Дональд Трамп не вводит санкции против России, поскольку они не подействовали в той мере, как рассчитывали их авторы. Недаром он заговорил о том, что санкции надо вводить против Украины. Я думаю, что многие страны Европы и Киев поостерегутся», — заявил «Известиям» Владимир Джабаров, первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам.