«Известия»: США попытаются принудить Украину к сделке с Россией

США попытаются принудить Украину к сделке с Россией: Штаты рассматривают новые меры давления на украинское руководство для ускорения переговоров. Об этом сообщают политические аналитики и источники в дипломатических кругах.

США могут применить санкции в отношении Украины и обнародовать сведения об активах ее политиков.

США могут применить санкции в отношении Украины и обнародовать сведения об активах ее политиков.

«Президент США Дональд Трамп не вводит санкции против России, поскольку они не подействовали в той мере, как рассчитывали их авторы. Недаром он заговорил о том, что санкции надо вводить против Украины. Я думаю, что многие страны Европы и Киев поостерегутся», — заявил «Известиям» Владимир Джабаров, первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕВ Совфеде оценили вариант урегулирования украинского конфликта по линии фронта.

По словам экспертов и представителей российских ведомств, ключевым препятствием на пути к заключению мирных договоренностей остается вопрос легитимности украинского руководства. Срок полномочий президента Украины Владимира Зеленского истек в мае 2024 года, и Москва подчеркивает необходимость юридической состоятельности будущих соглашений.

Аналитики также отмечают, что администрация Трампа располагает целым арсеналом средств воздействия на Киев, включая возможные экономические ограничения, персональные санкции и раскрытие информации о коррупции среди украинских чиновников. Возможно также прекращение обмена разведданными и помощи в планировании операций. В Белом доме не исключают применение этих инструментов для ускорения мирного процесса.

Ранее агентство Bloomberg отмечало, что Москва может использовать нетерпение Вашингтона для продвижения собственных интересов. Риск для Украины и ее европейских союзников кроется в том, что Трамп может отойти от участия в этом вопросе, заявив, что он сделал все, что мог.

