Ричмонд
+19°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пленный ВСУ заявил о бесчеловечном отношении сослуживцев к раненым

Командование ВСУ оставило умирать своих раненых боевиков во время боев в Донецкой Народной Республике.

Командование ВСУ оставило умирать своих раненых боевиков во время боев в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил украинский военнопленный Валерий Задорожный, передает РИА Новости.

«По рации выходил старший, передавал, что у нас трехсотый, двухсотый. Они отвечали “жди, жди”. День, два они лежали, уже поумирали. Приехали через три дня, позабирали и отправили в морг», — признался он.

Пленный также рассказал о больших проблемах с водой на передовых позициях. По его словам, одна бутылка была на пять-шесть солдат.

Задорожный отметил, что даже раненым не всегда хватало на пару глотков. Он утверждает, что таких было очень много: с ранениями ног, головы.

Ранее «МК» писал, что сотрудники Службы безопасности Украины систематически проводили идеологическую обработку против России среди насильственно вывезенных жителей приграничных районов.

Подписывайтесь на «МК» в MAX. С ним вы всегда будете в курсе последних событий.