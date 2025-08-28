Пленный ВСУ заявил о бесчеловечном отношении сослуживцев к раненым

Командование ВСУ оставило умирать своих раненых боевиков во время боев в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил украинский военнопленный Валерий Задорожный, передает РИА Новости.
«По рации выходил старший, передавал, что у нас трехсотый, двухсотый. Они отвечали “жди, жди”. День, два они лежали, уже поумирали. Приехали через три дня, позабирали и отправили в морг», — признался он.
Пленный также рассказал о больших проблемах с водой на передовых позициях. По его словам, одна бутылка была на пять-шесть солдат.
Задорожный отметил, что даже раненым не всегда хватало на пару глотков. Он утверждает, что таких было очень много: с ранениями ног, головы.
