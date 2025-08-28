Военнослужащие группировки войск «Центр» с применением FPV-дронов ликвидировали немецкий танк Leopard Вооруженных сил Украины в районе Красноармейска.
Как сообщает Министерство обороны России, в ходе воздушной разведки был обнаружен маневрирующий по городским улицам танк противника.
Для его уничтожения были задействованы несколько расчётов дронов. Первый удар был нанесён в кормовую часть машины, что лишило её подвижности и возможности маневрировать. Последующие атаки добили повреждённый танк, вызвав детонацию боекомплекта.
