Президент Узбекистана помиловал 523 осуждённых: кто оказался в списке

Vaib.uz (Узбекистан. 28 августа). Президент Узбекистана подписал указ о помиловании 523 человек, отбывающих различные сроки наказания. Из них 195 человек освобождены полностью, 147 — выпущены условно-досрочно, 87 получили более мягкое наказание, а для 94 сокращён срок лишения свободы. Об этом сообщил телеканал «Узбекистан 24».

В числе помилованных — 45 женщин, 31 мужчина старше 60 лет, 220 молодых людей до 30 лет (включая одного несовершеннолетнего), а также 8 иностранных граждан: 6 из Таджикистана, 1 из Сьерра-Леоне и ещё один иностранец. Отдельно отмечается, что среди помилованных есть 15 человек, ранее привлекавшихся за участие в деятельности запрещённых организаций.

В социальных сетях это решение по традиции вызвало разные мнения. Одни приветствуют проявление гуманизма и считают, что это даёт людям шанс на новую жизнь. Другие — опасаются рецидивов и полагают, что помилование должно быть очень взвешенным, особенно в отношении лиц, имевших отношение к экстремистским и запрещённым группировкам.

Часть пользователей предложила МВД и другим ведомствам опубликовать статистику: сколько человек, ранее освобождённых по амнистии и помилованию, снова совершили преступления за последние пять лет. По мнению общественности, только так можно понять эффективность подобных решений.

Помилование — важный инструмент гуманизации уголовной политики, но для доверия общества к таким решениям необходима честная обратная связь. Прозрачная статистика по повторным преступлениям могла бы поставить точку в спорах и показать, действительно ли помилование помогает вернуться к нормальной жизни.