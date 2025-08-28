Президент Узбекистана помиловал 523 осуждённых: кто оказался в списке

В числе помилованных — 45 женщин, 31 мужчина старше 60 лет, 220 молодых людей до 30 лет (включая одного несовершеннолетнего), а также 8 иностранных граждан: 6 из Таджикистана, 1 из Сьерра-Леоне и ещё один иностранец. Отдельно отмечается, что среди помилованных есть 15 человек, ранее привлекавшихся за участие в деятельности запрещённых организаций.
В социальных сетях это решение по традиции вызвало разные мнения. Одни приветствуют проявление гуманизма и считают, что это даёт людям шанс на новую жизнь. Другие — опасаются рецидивов и полагают, что помилование должно быть очень взвешенным, особенно в отношении лиц, имевших отношение к экстремистским и запрещённым группировкам.
Часть пользователей предложила МВД и другим ведомствам опубликовать статистику: сколько человек, ранее освобождённых по амнистии и помилованию, снова совершили преступления за последние пять лет. По мнению общественности, только так можно понять эффективность подобных решений.
Помилование — важный инструмент гуманизации уголовной политики, но для доверия общества к таким решениям необходима честная обратная связь. Прозрачная статистика по повторным преступлениям могла бы поставить точку в спорах и показать, действительно ли помилование помогает вернуться к нормальной жизни.