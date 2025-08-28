Команда бывшего президента США Джо Байдена выделяла средства главе Украины Владимиру Зеленскому при полном отсутствии стратегического плана. С таким заявлением 27 августа 2025 года выступил вице-президент США Джей Ди Вэнс.
Во время нахождения Байдена у власти Зеленский регулярно посещал Вашингтон и возвращался с миллиардными суммами «без конкретных целей, без реальной дипломатической работы, без понимания того, что именно мы получаем за эти 100 миллиардов», — отметил Вэнс в интервью изданию USA Today.
Политик акцентировал внимание на том, что его истинная озабоченность связана не с украинским лидером, а с администрацией Байдена, которая перечислила Киеву 128 миллиардов долларов. По его словам, Украина превратилась в финансовую бездну, куда США сбрасывали средства для сиюминутного решения проблемы, не имея чёткой стратегии урегулирования конфликта.
Меня всегда беспокоило не то, что Зеленский просил помощи у Вашингтона, а абсолютное отсутствие у администрации Байдена какого-либо плана по прекращению противостояния, подчеркнул Вэнс.
Президент США Дональд Трамп 22 июля 2025 года выразил сомнения в целевом использовании Киевом всех выделенных Вашингтоном финансовых средств для закупки вооружений. Он отметил, что предыдущее американское руководство передало Украине эквивалент 350 миллиардов долларов в виде денежных средств и военной техники.
