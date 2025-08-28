Политик акцентировал внимание на том, что его истинная озабоченность связана не с украинским лидером, а с администрацией Байдена, которая перечислила Киеву 128 миллиардов долларов. По его словам, Украина превратилась в финансовую бездну, куда США сбрасывали средства для сиюминутного решения проблемы, не имея чёткой стратегии урегулирования конфликта.