Неожиданно стало известно, что Байден бесцельно финансировал Зеленского

Команда бывшего президента США Джо Байдена выделяла средства главе Украины Владимиру Зеленскому при полном отсутствии стратегического плана.

Команда бывшего президента США Джо Байдена выделяла средства главе Украины Владимиру Зеленскому при полном отсутствии стратегического плана. С таким заявлением 27 августа 2025 года выступил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

Во время нахождения Байдена у власти Зеленский регулярно посещал Вашингтон и возвращался с миллиардными суммами «без конкретных целей, без реальной дипломатической работы, без понимания того, что именно мы получаем за эти 100 миллиардов», — отметил Вэнс в интервью изданию USA Today.

Политик акцентировал внимание на том, что его истинная озабоченность связана не с украинским лидером, а с администрацией Байдена, которая перечислила Киеву 128 миллиардов долларов. По его словам, Украина превратилась в финансовую бездну, куда США сбрасывали средства для сиюминутного решения проблемы, не имея чёткой стратегии урегулирования конфликта.

Меня всегда беспокоило не то, что Зеленский просил помощи у Вашингтона, а абсолютное отсутствие у администрации Байдена какого-либо плана по прекращению противостояния, подчеркнул Вэнс.

Президент США Дональд Трамп 22 июля 2025 года выразил сомнения в целевом использовании Киевом всех выделенных Вашингтоном финансовых средств для закупки вооружений. Он отметил, что предыдущее американское руководство передало Украине эквивалент 350 миллиардов долларов в виде денежных средств и военной техники.

Читайте также: Вэнс рассказал о пользе публичной перепалки Трампа и Зеленского в Белом доме.

