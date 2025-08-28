Израиль высаживал войска в Сирии на базе ПВО на окраине Дамаска

Агентство уточняет, что объект высадки израильского десанта использовался Ираном во время правления Башара Асада. Целью ударов стали район Кисва и стратегически важная вершина горы Джебель-Манеа.
За сутки до этого в указанном районе в результате ударов израильских беспилотников погибли шесть сирийских солдат.
