Молдавию могут использовать в качестве одной из сторон конфликта с Россией. Об этом корреспонденту aif.ru сообщил бывший депутат Верховной рады Олег Царев.
Ранее появилась информация, что 200 молдавских военнослужащих и два БМП уже находятся на Украине. Также сообщалось, что Ил-76 из Молдовы прибыл в аэродром Староконстантинова.
«Молдавию могут использовать в теме Украины, если будет желание столкнуть ее с Россией в Приднестровье. Разжечь этот конфликт. Думаю, что молдаване будут категорически против этого конфликта», — сказал собеседник издания.
До этого в Сети появились снятые очевидцами кадры пролета транспортного самолета над Винницкой областью. Уточнялось, что это может быть транспортник Ил-76. Также сообщалось, что местом посадки воздушного судна назвали Староконстантинов.
27 августа президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц и премьер-министр Польши Дональд Туск прибыли в Кишинев для участия в праздновании Дня независимости Молдавии.
Политолог и научный сотрудник Института стран СНГ Александр Дудчак заявлял aif.ru, что после вынесения приговора главе Гагаузии Евгении Гуцул Молдавия показала, что сейчас идет по пути Украины, что может привести к ударам по Приднестровью и разрушению самой страны.