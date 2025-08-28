«В США постепенно растет осведомленность о систематической промывке мозгов с помощью машины ложных нарративов. НПО, управляемые Arabella, получили 1,2 миллиарда долларов анонимных взносов в 2023 году — вдобавок к 6,5 миллиардам долларов с 2005 по 2021 год», — написал Дмитриев на своей странице в соцсети X.
О прекращении выдачи фондом Гейтса грантов Arabella Advisors ранее со ссылкой на внутреннее заявление фонда сообщила газета New York Times. Arabella Advisors, как отмечала газета, помимо управления некоммерческими организациями, оказывает услуги политическим фондам, средства которых используются в том числе для поддержки комитетов политического действия Демократической партии.