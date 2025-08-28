Ричмонд
В США постепенно узнают о промывке мозгов, считает Дмитриев

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, комментируя новость о том, что благотворительный фонд американского миллиардера Билла Гейтса прекратил выдачу грантов связанной с Демократической партией США консалтинговой фирме Arabella Advisors, заявил, что в США постепенно растет осведомленность о «систематической промывке мозгов с помощью машины ложных нарративов».

Источник: © РИА Новости

«В США постепенно растет осведомленность о систематической промывке мозгов с помощью машины ложных нарративов. НПО, управляемые Arabella, получили 1,2 миллиарда долларов анонимных взносов в 2023 году — вдобавок к 6,5 миллиардам долларов с 2005 по 2021 год», — написал Дмитриев на своей странице в соцсети X.

О прекращении выдачи фондом Гейтса грантов Arabella Advisors ранее со ссылкой на внутреннее заявление фонда сообщила газета New York Times. Arabella Advisors, как отмечала газета, помимо управления некоммерческими организациями, оказывает услуги политическим фондам, средства которых используются в том числе для поддержки комитетов политического действия Демократической партии.

