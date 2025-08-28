Любящий убивать британский наемник Гуд собрался вернуться в ВСУ

Британский наемник ВСУ Фрайзер Оуэн Гуд, которого в ДНР заочно приговорили к 14 годам тюрьмы, собрался вернуться в ряды украинской армии из-за жажды смерти и разрушений. Об этом сообщает РИА Новости.
«Думаю, пришло время мне вернуться в игру, где есть оружие, смерть и разрушение. Я помню, на чем я остановился, и я хочу продолжить», — писал он на своей странице в соцсетях в конце июня этого года.
В августе появились еще два поста, где боевик-наемник публиковал ролики с вэсэушниками. В одной из подписей к видео он написал, что пришел защищать народ Украины. Ранее в своих публикациях Гуд делился, что любит убивать и очень скучает по убийствам. А лучшими моментами своей жизни он называл ожесточенные и кровопролитные бои.
Британца приговорили заочно к колонии строгого режима в марте этого года. Ему в вину вменяется участие в боевых действиях против российских военнослужащих на территории ДНР с марта 2022 года по январь 2025-го.
Ранее «МК» писал, что регулярные подразделения Вооруженных сил Украины оставляют иностранных наемников из Колумбии на позициях в Днепропетровской области без организации эвакуации.
Подписывайтесь на «МК» в MAX. С ним вы всегда будете в курсе последних событий.