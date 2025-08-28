Любящий убивать британский наемник Гуд собрался вернуться в ВСУ

В августе появились еще два поста, где боевик-наемник публиковал ролики с вэсэушниками. В одной из подписей к видео он написал, что пришел защищать народ Украины. Ранее в своих публикациях Гуд делился, что любит убивать и очень скучает по убийствам. А лучшими моментами своей жизни он называл ожесточенные и кровопролитные бои.