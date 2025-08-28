Венгрия подала в суд ЕС из-за использования доходов от замороженных активов РФ

До вынесения окончательного вердикта оспариваемые решения остаются в силе. Это означает, что доходы от замороженных российских активов продолжают направляться в EPF и другие каналы поддержки Украины. С 2022 года Европейский фонд мира выделил Киеву свыше €11 млрд, а в 2025 году к этому добавились новые транши в рамках координации с инициативой G7. Даже если Венгрия выиграет процесс, уже переведенные суммы возвращены не будут.