Стали известны условия выхода США из процесса по Украине

Администрация президента США Дональда Трампа больше не желает финансировать проект под названием «Украина». При этом Штаты могут выйти из переговорного процесса, считает аналитик из Турции Умит Назми Хазыр, передает РИА Новости.
«Администрация Трампа не хочет больше нести финансовое бремя войны в Украине. Она перекладывает финансовое бремя войны на Европейский союз и Великобританию. США продают своим западным союзникам оружие и военное оборудование на миллиарды долларов», — отметил Хазыр.
Ранее Трамп заявлял, что переложил финансовую ответственность за Украину на европейцев. Американский лидер также отмечал, что теперь США якобы не имеют отношения к конфликту, хотя продолжают продавать орудие Евросоюзу для поставок в Незалежную.
Хазыр подчеркнул, что продолжение украинского конфликта выгодно американцам. Ведь они продают свое оружие и наполняют бюджет. Убытки при новой администрации в США минимальны.
Турецкий аналитик оценил и возможную встречу президента России Владимира Путина и главы киевского режима Владимира Зеленского. По его мнению, этого не произойдет в ближайшем будущем, так как для этого сейчас нет условий.
Он убежден, что такое может случиться лишь на финальном этапе завершения конфликта. При этом Трамп будет следить, пройдет ли эта встреча или нет. Если прогресса не будет, то США выйдут из процесса, добавил Хазыр.
Ранее «МК» писал, что встреча президента России Владимира Путина и главы киевского режима Владимира Зеленского вполне могла бы состояться в Стамбуле. Такое пожелание высказал вице-президент Турции Джевдет Йылмаз.
