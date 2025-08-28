Раскрыто неожиданное влияние СВО на состояние ядерного арсенала России

Россия практически завершила обновление своего ядерного арсенала, а проведение специальной военной операции на Украине почти не сказалось на его боеготовности. Об этом, как сообщает «ТАСС», заявил заместитель начальника штаба ВВС США по стратегическому сдерживанию и ядерной интеграции генерал-лейтенант Эндрю Джебара.
По словам представителя Пентагона, силы ядерного сдерживания РФ сегодня модернизированы почти полностью, а их развитие остаётся одним из главных приоритетов финансирования для Москвы.
Напомним, в ноябре 2024 года президент Владимир Путин утвердил обновлённые основы государственной политики в сфере ядерного сдерживания. В документе был расширен перечень угроз, при которых допускается применение ядерного оружия.
В частности, такая мера рассматривается в случае агрессии со стороны неядерного государства, если его действия поддерживаются странами, обладающими ядерным потенциалом. Подобная ситуация будет расцениваться Россией как совместное нападение.
