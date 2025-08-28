Ричмонд
+17°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Раскрыто неожиданное влияние СВО на состояние ядерного арсенала России

Россия практически завершила обновление своего ядерного арсенала, а проведение специальной военной операции на Украине почти не сказалось на его боеготовности.

Россия практически завершила обновление своего ядерного арсенала, а проведение специальной военной операции на Украине почти не сказалось на его боеготовности. Об этом, как сообщает «ТАСС», заявил заместитель начальника штаба ВВС США по стратегическому сдерживанию и ядерной интеграции генерал-лейтенант Эндрю Джебара.

По словам представителя Пентагона, силы ядерного сдерживания РФ сегодня модернизированы почти полностью, а их развитие остаётся одним из главных приоритетов финансирования для Москвы.

Напомним, в ноябре 2024 года президент Владимир Путин утвердил обновлённые основы государственной политики в сфере ядерного сдерживания. В документе был расширен перечень угроз, при которых допускается применение ядерного оружия.

В частности, такая мера рассматривается в случае агрессии со стороны неядерного государства, если его действия поддерживаются странами, обладающими ядерным потенциалом. Подобная ситуация будет расцениваться Россией как совместное нападение.

Читайте также: Неожиданно стало известно, что Байден бесцельно финансировал Зеленского.

МК в MAX: главные новости — быстро, честно, рядом.