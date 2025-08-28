Раскрыто неожиданное влияние СВО на состояние ядерного арсенала России

Россия практически завершила обновление своего ядерного арсенала, а проведение специальной военной операции на Украине почти не сказалось на его боеготовности. Об этом, как сообщает «ТАСС», заявил заместитель начальника штаба ВВС США по стратегическому сдерживанию и ядерной интеграции генерал-лейтенант Эндрю Джебара.