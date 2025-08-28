Согласно опубликованным сообщениям, Санду сделала это заявление во время саммита Евросоюз — Молдавия, прошедшего в июле. В документах, приложенных к письмам, также упоминается, что на данный момент на стороне Украины уже воюют по меньшей мере 15 граждан Молдавии.
Ранее Life.ru писал, что Эмманюэль Макрон, Фридрих Мерц и Дональд Туск планируют посетить Молдавию с целью выразить поддержку Майе Санду. Она заявила, что этот визит символизирует солидарность европейских стран с Молдавией в свете недавних утверждений правительства о возможном вмешательстве России в предстоящие парламентские выборы.