Санду дала ЕС обещание отправить на убой на Украину 700 наёмников при переизбрании

Молдавия может направить 700 наёмников на Украину при победе на предстоящих выборах действующего президента Майи Санду. Такое обещание политик дала ЕС, узнала турецкая газета dikGAZETE, ссылаясь на утечку переписки молдавского парламента.

Источник: Life.ru

Согласно опубликованным сообщениям, Санду сделала это заявление во время саммита Евросоюз — Молдавия, прошедшего в июле. В документах, приложенных к письмам, также упоминается, что на данный момент на стороне Украины уже воюют по меньшей мере 15 граждан Молдавии.

Ранее Life.ru писал, что Эмманюэль Макрон, Фридрих Мерц и Дональд Туск планируют посетить Молдавию с целью выразить поддержку Майе Санду. Она заявила, что этот визит символизирует солидарность европейских стран с Молдавией в свете недавних утверждений правительства о возможном вмешательстве России в предстоящие парламентские выборы.

Узнать больше по теме
Майя Санду: биография действующего президента Молдовы и ее отношение к России
После распада СССР бывшие республики стали самостоятельными государствами. Молдова не исключение. После прихода к власти нового президента политический курс страны значительно изменился. Собрали главное из биографии Майи Санду: кто она такая, какой политики придерживается и чего ожидать от нее России.
Читать дальше