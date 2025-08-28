В проекте застройки в Уфе снизили этажность домов.

Основные изменения связаны со снижением этажности жилых домов и уменьшением площади жилой застройки с 0,81 га до 0,78 га. В новый проект также включены инфраструктурные объекты: детский сад на 285 мест, двухуровневый подземный паркинг на 168 машино-мест и трансформаторные подстанции.