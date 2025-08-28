Ричмонд
В проекте застройки в Уфе снизили этажность домов

Источник: Башинформ

В Уфе внесены корректировки в проект планировки территории квартала площадью 1,79 га в границах улиц Менделеева, Караидельской, Бакалинской и Степана Злобина. Об этом сообщает уфимская Главархитектура.

Основные изменения связаны со снижением этажности жилых домов и уменьшением площади жилой застройки с 0,81 га до 0,78 га. В новый проект также включены инфраструктурные объекты: детский сад на 285 мест, двухуровневый подземный паркинг на 168 машино-мест и трансформаторные подстанции.

Отмечается, что скорректированный проект направлен на создание комфортной городской среды с учетом современных стандартов строительства.