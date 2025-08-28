Стало известно, что Украина печатает аналоги мин «Лепесток» на 3D-принтере

Противопехотная фугасная мина «Лепесток» (ПФМ-1) рассчитана на поражение ног и срабатывает при нажатии. Она устанавливается на грунт дистанционными средствами и известна своей необычной формой, из-за чего человек без опыта может не распознать опасность.