Обнародован список лидеров стран, с кем встретится Путин в Пекине

В Пекин на праздничные мероприятия, приуроченные к 80-летию победы Китая над Японией, прибудут 26 лидеров стран. Об этом сообщило Центральное телевидение Поднебесной.
«Двадцать шесть глав иностранных государств и правительств примут участие в торжественных мероприятиях, посвященных 80-летию победы в Войне сопротивления китайского народа японским захватчикам», — говорится в сообщении.
Среди подтвердивших свою участие оказались президент России Владимир Путин, глава КНДР Ким Чен Ын, лидер Белоруссии Александр Лукашенко, президент Сербии Александр Вучич, премьер-министр Словакии Роберт Фицо, президент Ирана Масуд Пезешкиан.
Также примут участие лидеры Камбоджи, Лаоса, Вьетнама, Индонезии, Монголии, Пакистана, Непала, Таджикистана, Узбекистана, Армении, Киргизии, Казахстана, Кубы, Мьянмы, Мальдив, Туркмении, Азербайджана, Зимбабве.
Ранее «МК» писал, что на полях предстоящего саммита ШОС в КНР вероятность встречи президентов Турции и России Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина есть.
