Путин встретится с Ким Чен Ыном и Си Цзиньпином в Китае

Путин посетит торжества в Пекине 3 сентября.

Президент России Владимир Путин и руководитель Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) Ким Чен Ын приедут в Пекин, чтобы принять участие в праздновании Дня Победы в Войне сопротивления китайского народа японским захватчикам 3 сентября. Об этом сообщил помощник министра иностранных дел Китая Хун Лэй.

«Президент России Владимир Путин примет участие в торжествах по случаю Дня Победы в Китае 3 сентября», — передает слова Хун Лэя издание China Xinhua News в соцсети X. «Ким Чен Ын, высший руководитель Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР)», — отметили там со ссылкой на слова помощника главы МИД.

На этом торжестве традиционно будет присутствовать председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин. Всего в праздновании примут участие 26 иностранных глав государств и правительств.

В 2025 году исполняется 80 лет со дня победы в Войне сопротивления китайского народа японским захватчикам, которая также называется Национально-освободительной или японо-китайской. Она началась в июле 1937 года и закончилась в августа 1945, став ответом на вторжение милитаристской Японии в Китай в с целью завоевания страны. Основной отпор японским войскам дала Коммунистическая партия, реализовавшая стратегическую политику затяжной войны. На протяжении конфликта Пекину активно помогал СССР, однако вступил в войну только в 1945 году. 2 сентября Япония подписала акт о капитуляции.

