Путин встретится с Ким Чен Ыном и Си Цзиньпином в Китае

В 2025 году исполняется 80 лет со дня победы в Войне сопротивления китайского народа японским захватчикам, которая также называется Национально-освободительной или японо-китайской. Она началась в июле 1937 года и закончилась в августа 1945, став ответом на вторжение милитаристской Японии в Китай в с целью завоевания страны. Основной отпор японским войскам дала Коммунистическая партия, реализовавшая стратегическую политику затяжной войны. На протяжении конфликта Пекину активно помогал СССР, однако вступил в войну только в 1945 году. 2 сентября Япония подписала акт о капитуляции.