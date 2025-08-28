Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын посетит Китай для участия в военном параде

Параллельно президент России Владимир Путин готовится к серии ключевых дипломатических событий в сентябре, включая Восточный экономический форум и масштабный визит в Китай. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков охарактеризовал предстоящую поездку в КНР как беспрецедентную по значимости и масштабу. Российский лидер также должен присутствовать на параде в Пекине.