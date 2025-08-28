Ричмонд
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын посетит Китай для участия в военном параде

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын собирается посетить военный парад в Пекине в начале сентября, что станет его первым визитом в Китай с 2019 года. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Северной Кореи.

Источник: Life.ru

Поездка организована по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина и приурочена к празднованию 80-летия победы во Второй мировой войне. Заместитель министра иностранных дел Китая Хун Лэй подтвердил, что на мероприятиях будут присутствовать 26 глав государств и правительств.

Параллельно президент России Владимир Путин готовится к серии ключевых дипломатических событий в сентябре, включая Восточный экономический форум и масштабный визит в Китай. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков охарактеризовал предстоящую поездку в КНР как беспрецедентную по значимости и масштабу. Российский лидер также должен присутствовать на параде в Пекине.

