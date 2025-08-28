СМИ: США скоро представят план по Украине

Президент США Дональд Трамп на прошлой неделе в ходе встречи с Владимиром Зеленским и лидерами европейских стран заявил, что не стал бы сравнивать гарантии безопасности, которые может получить Киев, с существующими в НАТО. Он также заверил, что во время его президентства американских войск на Украине не будет. Агентство Блумберг передавало, что гарантии безопасности США и Европы для Киева будут опираться на работу «коалиции желающих», которая может включать многонациональные силы.