В Белом доме указали на главного виновника конфликта на Украине, и это не Россия

По словам Наварро, подобная риторика связана с тем, что Индия продолжает закупать российскую нефть, несмотря на давление со стороны США. Он подчеркнул, что из-за высоких индийских тарифов американские компании теряют рабочие места, прибыль и возможности для роста зарплат, а в итоге проигрывают и налогоплательщики, вынужденные «финансировать войну Моди».