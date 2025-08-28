В Белом доме указали на главного виновника конфликта на Украине, и это не Россия

Советник Дональда Трампа по торговым и экономическим вопросам Питер Наварро заявил, что в Вашингтоне противостояние между Россией и Украиной нередко обозначают как «войну премьер-министра Индии Нарендры Моди». Такое мнение он высказал в интервью Bloomberg TV.
По словам Наварро, подобная риторика связана с тем, что Индия продолжает закупать российскую нефть, несмотря на давление со стороны США. Он подчеркнул, что из-за высоких индийских тарифов американские компании теряют рабочие места, прибыль и возможности для роста зарплат, а в итоге проигрывают и налогоплательщики, вынужденные «финансировать войну Моди».
Я называю это войной Моди, потому что путь к миру во многом лежит через Нью-Дели, отметил советник Трампа.
В ответ глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар отверг обвинения, заявив, что в них отсутствует логика. Он указал, что крупнейшими импортёрами российской нефти остаются Китай, а сжиженного газа — Европейский союз.
Несмотря на американские пошлины, поставки нефти из России в Индию лишь незначительно сократились и остались в пределах годового диапазона. В Москве ранее подчеркивали, что требования Вашингтона отказаться от импорта российской нефти являются незаконными и фактически представляют собой угрозы.
