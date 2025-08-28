В Британии сообщили о плане США по гарантиям безопасности для Украины

Согласно публикации британского издания Financial Times, администрация США в ближайшее время может представить предварительный план предоставления гарантий безопасности для Украины.
Как сообщают источники газеты, многие детали данного предложения ещё требуют согласования, включая потенциально необходимое согласие России на размещение иностранного военного контингента на территории Украины.
Издание подчёркивает, что достижение мирного соглашения остаётся нерешённой задачей, а практическая реализация любых гарантий безопасности является отдалённой перспективой. В то же время, как отмечает FT, официальные лица в ЕС с «осторожным оптимизмом» надеются, что ключевое препятствие — возможное нежелание администрации Трампа оказывать дальнейшую поддержку — удалось преодолеть.
