Кандидат в Рязанскую облдуму от ЕР заручился поддержкой коллекторов

Кандидат в Рязанскую облдуму от «Единой России» заручился поддержкой коллекторов. Агентство «Центр долгового управления» перевело Дмитрию Репникову, избирающемуся в округе № 13, 350 тысяч рублей. Это максимальная сумма, которую может перечислить юрлицо на выборы. Данные размещены на сайте областного избиркома.

На данный момент Репников возглавляет комитет облдумы по экологии и избран от ЛДПР. Согласно открытым данным, ЦДУ в 2024 году заработало 4,7 млрд рублей. Оно стоит на девятом месте среди всех коллекторских агентств России по выручке. По словам источников, Репников считается проходным кандидатом в областную думу. Его основной соперник — бывший депутат Госдумы, участник СВО Александр Шерин, избирающийся от «Справедливой России».

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕОт главы Рязанской области ждут контрольный шаг перед выборами.

URA.RU обратилось к поллитехнологу, руководителю агентства «Социальные коммуникации» Илье Паймушкину. Он сказал, что случай уникальный. «За все свое время работы на выборах в разных регионах России (более 20 лет) — это первый случай в моей практике, когда вот так, в открытую, коллекторское агентство перечисляет кандидату деньги на выборы», — сообщил эксперт.

При этом, согласно закону, подобные юрлица вправе финансировать кандидатов. Ограничения на такое спонсорство есть только у военных, благотворительных, правоохранительных и религиозных организаций.

Корреспондент агентства позвонил Дмитрию Репникову на сотовый телефон. Собеседник ответил, что не является Репниковым и поинтересовался, откуда мы взяли контакт. При этом к номеру привязан telegram-аккаунт с именем «Дмитрий Александрович Репников». В базе Getcontact номер высвечивается под такими же тегами. По городскому телефону, указанному на сайте облдумы, он не ответил. Гендиректор ЦДУ Анастасия Копелевич выслушала вопрос корреспондента и сбросила трубку.

