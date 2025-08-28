В Ташкенте может появиться Узбекско-Японский университет

В качестве возможной площадки для реализации проекта рассматривается Узбекско-Японский центр, который уже много лет работает в столице и занимается культурным и образовательным обменом между двумя странами.
Пока детали проекта держатся в секрете: не называются ни конкретные японские университеты, которые примут участие в создании вуза, ни сроки открытия нового учебного заведения. Тем не менее, такой шаг может стать важным этапом для развития международного образования в Узбекистане и повышения академического статуса страны на региональном уровне.
Создание совместного университета с Японией позволит студентам получить доступ к современным образовательным программам, технологиям и научным исследованиям, а также станет новым символом дружбы и сотрудничества между двумя странами.
Vaib.uz продолжит следить за развитием проекта и будет оперативно сообщать новые подробности о будущем университете.