Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ташкенте может появиться Узбекско-Японский университет

Vaib.uz (Узбекистан. 28 августа). В Ташкенте может быть создан новый совместный университет с участием ведущих вузов Японии. Об этом стало известно по итогам встречи президента Узбекистана Шавката Мирзиёева с министром иностранных дел Японии Такэси Ивая, которая состоялась накануне.

В качестве возможной площадки для реализации проекта рассматривается Узбекско-Японский центр, который уже много лет работает в столице и занимается культурным и образовательным обменом между двумя странами.

Пока детали проекта держатся в секрете: не называются ни конкретные японские университеты, которые примут участие в создании вуза, ни сроки открытия нового учебного заведения. Тем не менее, такой шаг может стать важным этапом для развития международного образования в Узбекистане и повышения академического статуса страны на региональном уровне.

Создание совместного университета с Японией позволит студентам получить доступ к современным образовательным программам, технологиям и научным исследованиям, а также станет новым символом дружбы и сотрудничества между двумя странами.

Vaib.uz продолжит следить за развитием проекта и будет оперативно сообщать новые подробности о будущем университете.