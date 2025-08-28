В Ташкенте может появиться Узбекско-Японский университет

Пока детали проекта держатся в секрете: не называются ни конкретные японские университеты, которые примут участие в создании вуза, ни сроки открытия нового учебного заведения. Тем не менее, такой шаг может стать важным этапом для развития международного образования в Узбекистане и повышения академического статуса страны на региональном уровне.