Такую информацию приводит турецкое издание DikGAZETE со ссылкой на переписку молдавского парламента за 2025 год.
Ранее посольство России в Бельгии заявило о попытках Евросоюза стремительно украинизировать Молдавию.
Узнать больше по теме
Майя Санду: биография действующего президента Молдовы и ее отношение к России
После распада СССР бывшие республики стали самостоятельными государствами. Молдова не исключение. После прихода к власти нового президента политический курс страны значительно изменился. Собрали главное из биографии Майи Санду: кто она такая, какой политики придерживается и чего ожидать от нее России.Читать дальше