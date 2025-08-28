Мэр Иркутска вручил педагогам грамоты и благодарности

«Признание учителей на федеральном и региональном уровнях — это оценка всей системы образования города. Мы с вами все делаем правильно, находимся на верном пути. Другим бесспорным показателем эффективной работы является ежегодный рост числа выпускников, которые сдали ЕГЭ на 100 баллов, и интерес школьников к точным наукам. Да, этому способствует наполняемость образовательных учреждений современными учебными пособиями, оборудованием. Но во главе всех процессов всегда стоит учитель — настоящий профессионал, искренне влюбленный в свое дело, своих воспитанников, наш город. Только так можно вызвать интерес к учебе, воспитать гармоничную личность», — подчеркнул Руслан Болотов.