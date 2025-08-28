Мэр Иркутска вручил педагогам грамоты и благодарности

Церемония прошла в рамках проведения муниципального образовательного мероприятия «Августовские педагогические совещания — 2025», сообщает пресс-служба администрации города.
«Признание учителей на федеральном и региональном уровнях — это оценка всей системы образования города. Мы с вами все делаем правильно, находимся на верном пути. Другим бесспорным показателем эффективной работы является ежегодный рост числа выпускников, которые сдали ЕГЭ на 100 баллов, и интерес школьников к точным наукам. Да, этому способствует наполняемость образовательных учреждений современными учебными пособиями, оборудованием. Но во главе всех процессов всегда стоит учитель — настоящий профессионал, искренне влюбленный в свое дело, своих воспитанников, наш город. Только так можно вызвать интерес к учебе, воспитать гармоничную личность», — подчеркнул Руслан Болотов.
Мэр также уточнил, что в Иркутске ведется системная работа для повышения престижа профессии педагога, привлекаются молодые кадры. Большое внимание уделяют профессиональному развитию учителей и воспитателей, поддержке молодых специалистов. У них достаточно перспектив для трудоустройства и карьерного роста.
Так, зимой этого года в областном центре досрочно сдали новый детский сад в микрорайоне Нижняя Лисиха. Весной ввели в эксплуатацию блок начальной школы № 75, который 1 сентября откроет свои двери. На финишной прямой — возведение самой большой школы в городе на 1550 мест на улице Ярославского. Она станет образовательным комплексом, который объединит общее образование и дополнительное. Продолжается строительство школы в микрорайоне Союз. На очереди — аналогичные работы на улице Мелентьева, в районе бывшего стадиона «Автомобилист», в городке ИВАТУ, где запланировано построить детсад, и ряд других объектов в разных районах областного центра.
Педагогическое сообщество также поздравил председатель комиссии по социальной политике Думы Иркутска Виталий Матвийчук. Он вручил грамоты и благодарности министерства образования Иркутской области. Депутат отметил, что с начала августа посетил значительное число учреждений образования и везде проводят капитальный или текущий ремонт, обновляют прилегающую территорию, обеспечивают безопасность детей.