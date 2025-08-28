Губернатор сообщил об авариях на электросетях в четырех населенных пунктах Приангарья

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев опубликовал сведения о ряде технологических нарушений на объектах ЖКХ за прошедшие сутки, с 8.00 27 августа до 8.00 28 августа. Электричество частично отключилось в четырёх населенных пунктах региона, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на тг-канал (18+) губернатора.
Объединённая сводка была составлена на основе информации министерства жилищной политики и энергетики Приангарья, а также муниципальных органов власти.
В посёлке Мельничная Падь Иркутского района из-за повреждения ВЛ-10 кВ отключилось электроснабжение. 291 дом был обесточен. Специалисты устранили аварию.
В посёлке Небель Казачинско-Ленинского района 123 дома и три социальных объекта остались без электрического света из-за отключения электроснабжения ЛЭП ВЛ-35 «Киренга — Небель». Протяжённость линии составляет 36,3 км по болотистой местности.
В посёлке Прибойном Братского района не включилась ВЛ-35 кВ «Видим-Прибойный-Шумилово» после проведения планового ремонта. Обесточены 139 домов и три социальных объекта. Бригада АО «БЭСК» работает над устранением причин аварии.
В селе Казачинское в Казачинско-Ленском районе произошло аварийное отключение электроснабжения ВЛ-10 кВ «Березовка». Бригада ОГУЭП «Облкоммунэнерго» устранила аварию.
Крупных аварий на сетях водоснабжения не зафиксировано.
Ранее агентство писало, что в Бирюсинске Тайшетского района без электрического света оставались 920 домов. Об этом и других технологических нарушениях в сфере ЖКХ, произошедших за сутки с 8.00 26 августа до 8.00 27 августа написал в своём телеграм-канале Игорь Кобзев.