Губернатор сообщил об авариях на электросетях в четырех населенных пунктах Приангарья

Ранее агентство писало, что в Бирюсинске Тайшетского района без электрического света оставались 920 домов. Об этом и других технологических нарушениях в сфере ЖКХ, произошедших за сутки с 8.00 26 августа до 8.00 27 августа написал в своём телеграм-канале Игорь Кобзев.