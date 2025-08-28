По информации ТАСС, полученной от российских силовых структур, в отношении командования 57-й отдельной мотопехотной бригады Вооруженных сил Украины, дислоцированной в Харьковской области, проводится проверка. Основанием для этого стали участившиеся случаи жестокого обращения с мобилизованными военнослужащими.
Согласно свидетельствам родственников, мобилизованных неделями удерживают в земляных ямах и подвергают систематическим избиениям.
«На харьковском направлении в отношении командования 57-й омпбр в настоящий момент проводится проверка из-за участившихся случаев издевательства над мобилизованными военнослужащими. По данным родственников, их удерживают неделями в ямах и избивают», — сказал собеседник агентства.
