Правительство Венгрии направило в суд иск с требованием отменить решение Евросовета о направлении замороженных российских активов на финансирование военной помощи Украине через Европейский фонд мира (EPF). Об этом информирует издание Portfolio.
Суд принял исковое заявление к производству на этой неделе. Как отмечает издание, предметом спора стало решение Евросовета, принятое в мае 2024 года. Этот документ разрешает использовать прибыль от замороженных активов России для военной поддержки Украины.
Согласно решению Евросовета, 99,7% доходов от управления активами РФ будут перечисляться в EPF для дальнейшей компенсации расходов на военную помощь Киеву. Этот механизм должен был обеспечить Украине стабильный источник финансирования объемом от трех до пяти миллиардов евро ежегодно. Издание уточняет, что фонд уже выделил Украине более 11 миллиардов евро, которые были потрачены преимущественно на закупки вооружения. Ожидается, что судебный процесс по иску Венгрии может занять несколько лет.
В тексте иска, по данным Portfolio, утверждается, что при принятии решения комитет EPF нарушил установленные процедуры. Венгрии было отказано в праве участвовать в голосовании под предлогом того, что она якобы не является государством, делающим взносы, и ее голос был проигнорирован.
Отмечается, что в случае победы Венгрии, подобная процедура не сможет быть применена в будущем, и аналогичные голосования в Совете ЕС должны будут проводиться с учетом всех правил. Если же Будапешт проиграет, это создаст возможность и в дальнейшем обходить его вето аналогичным способом.
Ранее заместитель руководителя администрации президента России Максим Орешкин отметил, что заморозка российских активов уже нанесла значительный ущерб финансовой системе Запада. По его словам, последствия для западных стран оказались серьёзными, и этот ущерб не является ожидаемым, а уже реально ощущается.
Впрочем, Европа уже начала опасаться давать деньги киевскому режиму. Как отмечал обозреватель KP.RU Александр Гришин, в последнее время бухгалтерия Владимира Зеленского вызывает все больше вопросов. В первую очередь потому, что вскрывается воровство на абсолютно каждом этапе. Даже когда речь заходит о поставках военной техники.