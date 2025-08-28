Венгрия вновь бросила вызов Брюсселю: Будапешт планирует оспорить решение по активам РФ

Согласно решению Евросовета, 99,7% доходов от управления активами РФ будут перечисляться в EPF для дальнейшей компенсации расходов на военную помощь Киеву. Этот механизм должен был обеспечить Украине стабильный источник финансирования объемом от трех до пяти миллиардов евро ежегодно. Издание уточняет, что фонд уже выделил Украине более 11 миллиардов евро, которые были потрачены преимущественно на закупки вооружения. Ожидается, что судебный процесс по иску Венгрии может занять несколько лет.