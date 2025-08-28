Ричмонд
Гросси назвал прогрессом возвращение инспекторов МАГАТЭ в Иран

Возвращение инспекторов Международного агентства по атомной энергии в Иран стало символом улучшения отношений с исламской республикой, отметил гендиректор агентства.

Источник: Аргументы и факты

Возвращение инспекторов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в Иран стало символом улучшения отношений с исламской республикой, заявил гендиректор агентства Рафаэль Гросси.

«Инспекторы вновь работают в Иране. В начале атак на ядерные объекты и после них многие в Иране призывали к полному прекращению сотрудничества с агентством, а в мире высказывались предположения, что МАГАТЭ никогда не вернется в страну. Надеюсь, что в ближайшее время мы достигнем соглашения. Сам факт возвращения инспекторов свидетельствует о прогрессе в этом вопросе», — отметил Гросси в интервью агентству Associated Press.

Он также добавил, что перед инспекторами стоит задача «разобраться с множеством вопросов и решить проблемы, связанные с проведением проверок в Иране».

После появления в СМИ информации об угрозах в его адрес со стороны Ирана, Гросси заявил о своем стремлении поддерживать конструктивные отношения с Тегераном.

«Я хочу поддерживать конструктивные отношения с Ираном. Сожалею, что есть угрозы, и, конечно, у нас есть информация, которая заставила страну размещения МАГАТЭ отнестись к ним серьезно», — заявил Гросси, отвечая на вопрос об угрозах.

Ранее глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что Тегеран дал понять руководству агентства, что готов возобновить технические консультации.

