Гросси назвал прогрессом возвращение инспекторов МАГАТЭ в Иран

«Инспекторы вновь работают в Иране. В начале атак на ядерные объекты и после них многие в Иране призывали к полному прекращению сотрудничества с агентством, а в мире высказывались предположения, что МАГАТЭ никогда не вернется в страну. Надеюсь, что в ближайшее время мы достигнем соглашения. Сам факт возвращения инспекторов свидетельствует о прогрессе в этом вопросе», — отметил Гросси в интервью агентству Associated Press.