Российские войска продолжают вести бои в Сумской области, где ВСУ несут большие потери. Так, 110-ю отдельную механизированную бригаду командованию пришлось снять с фронта из-за утраты боеспособности после ракетного удара ВС РФ, сообщает ТАСС со ссылкой на собственные источники в силовых структурах.
«Командование ВСУ выводит с сумского направления подразделения 110-й омбр. Бригада понесла тяжелые потери в боях возле Андреевки, после чего была выведена в район Сум, где неделю назад командный пункт был поражен ракетным ударом», — рассказал собеседник агентства.
По словам источника, после удара есть погибшие и раненые среди командования бригадой. Ранее сообщалось, что киевский режим перебросил на Харьковское и Сумское направление несколько десятков бригад для остановки российских войск.
По данным ТАСС, с нескольких участков фронта было снято и отправлено под Сумы и Харьков свыше 40 бригад ВСУ. Отмечается, что все украинские подразделения несут большие потери.
