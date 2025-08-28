ВС России ликвидировали командование бригады ВСУ

«Командование ВСУ выводит с сумского направления подразделения 110-й омбр. Бригада понесла тяжелые потери в боях возле Андреевки, после чего была выведена в район Сум, где неделю назад командный пункт был поражен ракетным ударом», — рассказал собеседник агентства.