США представят план гарантий для Украины: главный вопрос еще не согласован

Соединенные Штаты Америки в ближайшее время представят свой план по предоставлению гарантий безопасности для Украины. Такая информация появилась в британской газете Financial Times.
В материале утверждается, что представители Белого дома сообщают о скором представлении примерного плана гарантий. При этом издание отмечает, что множество вопросов все еще требуют согласования. В частности, упоминается необходимость получения согласия со стороны России на развертывание иностранного военного контингента на территории Украины.
Как сообщает газета, мирное соглашение пока не достигнуто, а окончательное решение о реализации гарантий безопасности еще не принято. В то же время чиновники в Европейском союзе, по данным FT, с осторожным оптимизмом надеются, что ключевое препятствие в лице нежелания администрации Трампа оказывать помощь — преодолено.
Накануне стало известно, что специальный посланник президента США Стив Уиткофф проведет встречу с украинской делегацией в Соединенных Штатах на этой неделе. Целью переговоров станет обсуждение возможных гарантий безопасности для Украины и возможной встречи Владимира Зеленского и президента России Владимира Путина.