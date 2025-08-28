Ричмонд
США представят план гарантий для Украины: главный вопрос еще не согласован

FT: США намерены представить план по Украине.

Источник: Комсомольская правда

Соединенные Штаты Америки в ближайшее время представят свой план по предоставлению гарантий безопасности для Украины. Такая информация появилась в британской газете Financial Times.

В материале утверждается, что представители Белого дома сообщают о скором представлении примерного плана гарантий. При этом издание отмечает, что множество вопросов все еще требуют согласования. В частности, упоминается необходимость получения согласия со стороны России на развертывание иностранного военного контингента на территории Украины.

Как сообщает газета, мирное соглашение пока не достигнуто, а окончательное решение о реализации гарантий безопасности еще не принято. В то же время чиновники в Европейском союзе, по данным FT, с осторожным оптимизмом надеются, что ключевое препятствие в лице нежелания администрации Трампа оказывать помощь — преодолено.

Накануне стало известно, что специальный посланник президента США Стив Уиткофф проведет встречу с украинской делегацией в Соединенных Штатах на этой неделе. Целью переговоров станет обсуждение возможных гарантий безопасности для Украины и возможной встречи Владимира Зеленского и президента России Владимира Путина.

Узнать больше по теме
Стив Уиткофф: биография переговорщика по Украине и партнера Трампа по гольфу
Юрист из Нью-Йорка подружился с Дональдом Трампом в 80-х и тоже решил стать политиком. Трамп спустя годы стал президентом, а его старый приятель — спецпосланником США. Собрали главное о жизни Стива Уиткоффа и о том, какую роль он играет в урегулировании конфликта на Украине.
Читать дальше