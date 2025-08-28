Пограничники могут быть уволены за русский язык в соседней с Беларусью Латвии

Глава Государственной пограничной охраны Гунтис Пуятс отметил, что в момент выполнение служебных обязанностей общение на иностранных языках (подразумевается и русский язык) недопустимо для сотрудников. Однако исключением являются ситуации при общении с иностранцами, которые не говорят на государственном языке.