Пограничники могут быть уволены за русский язык в соседней с Беларусью Латвии, передает БелТА со ссылкой на латвийские СМИ.
Глава Государственной пограничной охраны Гунтис Пуятс отметил, что в момент выполнение служебных обязанностей общение на иностранных языках (подразумевается и русский язык) недопустимо для сотрудников. Однако исключением являются ситуации при общении с иностранцами, которые не говорят на государственном языке.
— Во время несения службы обязательно использование латышского языка, что зафиксировано во внутреннем регламенте пограничной службы. Нарушение этого требования может привести к применению дисциплинарных мер (речь идет в том числе и про увольнение. — Ред.), — подчеркнул глава Государственной пограничной охраны.
Вместе с тем проводится проверка лояльности сотрудников. Ранее по причине проявления нелояльности некоторых лиц отстранили от службы или же подвергли дисциплинарным мерам.
Тем временем ЕС заявил про новые правила въезда с 12 октября 2025 — это коснется и белорусов.
Кстати, МНС отреагировало на схему незаконного вклинивания льготников в очередь на выезд из Беларуси в Польшу: «За деньги подсаживались в авто, чтобы обеспечить быстрое прохождение погранконтроля».
А еще мы собрали, что можно и нельзя делать на Успение Богородицы 28 августа, которое называют Богородичной Пасхой.