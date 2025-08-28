Беларусь продлила запрет на ввоз ряда товаров из Литвы

МИНСК, 28 авг — Sputnik. Белорусское правительство приняло решение продлить до 1 апреля 2026 года запрет на ввоз из Литвы некоторых видов товаров, это предусмотрено постановлением Совмина № 462 от 27 августа, которое официально опубликовано в четверг на Национальном правовом интернет-портале.
В документе говорится, что решение принято, чтобы обеспечить защиту национальных интересов Беларуси и отреагировать на «недружественные действия Литвы».
В частности, правительство продлило до 1 апреля 2026-го действие постановления Совмина от 14 марта 2024 года.
Тогда в качестве ответных мер на закрытие Литвой еще двух пропускных пунктов на границе Беларусь ввела запрет на ввоз отдельных товаров через белорусско-литовский участок границы независимо от страны их происхождения. В их число вошли воды, пиво, вина, этиловый спирт, уксус, шины и покрышки, а также бывшие в употреблении автозапчасти.
Новые сроки запрета начнут действовать после официального опубликования постановления.
Закрытие пунктов пропуска
Сейчас на границе Литвы с Беларусью функционируют только два автодорожных пункта пропуска из шести имеющихся. Это «Мядининкай» («Каменный Лог» с белорусской стороны) и «Шальчининкай» («Бенякони»).
В августе 2023-го литовские власти временно закрыли погранпереходы «Шумскас» («Лоша») и «Твярячюс» («Видзы») на границе с Беларусью, объяснив это решение «изменением геополитической ситуации», а также «угрозами нацбезопасности». Позже, в 1 марта прошлого года Литва закрыла еще и ПП «Лаворишкес» («Котловка») и «Райгардас» («Привалка»).