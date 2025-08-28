Беларусь продлила запрет на ввоз ряда товаров из Литвы

Тогда в качестве ответных мер на закрытие Литвой еще двух пропускных пунктов на границе Беларусь ввела запрет на ввоз отдельных товаров через белорусско-литовский участок границы независимо от страны их происхождения. В их число вошли воды, пиво, вина, этиловый спирт, уксус, шины и покрышки, а также бывшие в употреблении автозапчасти.