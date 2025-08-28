Ричмонд
Премьер Туск заявил, что соседняя с Беларусью Польша потратит $55 млрд на военные расходы в 2026

Туск: соседняя с Беларусью Польша потратит $55 млрд на военные расходы в 2026.

Источник: Комсомольская правда

Соседняя с Беларусью Польша потратит на военные расходы 55 млрд долларов в 2026 году. Об этом заявил премьер-министр страны Дональд Туск, передает РИА Новости.

По словам Туска, в 2026 году Польша намерена потратить на оборону и безопасности около 200 миллиардов злотых (или примерно 55 миллиардов долларов). Вместе с тем военные расходы в 2025 году запланированы на уровне около 50 миллиардов долларов.

Ранее государственный секретарь Совета безопасности Александр Вольфович сказал, что учения «Запад-2025» носят исключительно оборонительный характер.

Кстати, ЕС заявил про новые правила въезда с 12 октября 2025 — это коснется и белорусов.

Тем временем мы собрали, что можно и нельзя делать на Успение Богородицы 28 августа, которое называют Богородичной Пасхой.

Также мы узнали, что изменится в Беларуси с 1 сентября 2025: вырастут пенсия и зарплаты, подорожает проезд, новые правила использования телефонов в школе, сельскохозяйственные ярмарки.

