Премьер Туск заявил, что соседняя с Беларусью Польша потратит $55 млрд на военные расходы в 2026

Соседняя с Беларусью Польша потратит на военные расходы 55 млрд долларов в 2026 году. Об этом заявил премьер-министр страны Дональд Туск, передает РИА Новости.
По словам Туска, в 2026 году Польша намерена потратить на оборону и безопасности около 200 миллиардов злотых (или примерно 55 миллиардов долларов). Вместе с тем военные расходы в 2025 году запланированы на уровне около 50 миллиардов долларов.
Ранее государственный секретарь Совета безопасности Александр Вольфович сказал, что учения «Запад-2025» носят исключительно оборонительный характер.
