Подоляка: боевики ВСУ покинули Удачное под Красноармейском

Украинские боевики ушли из поселка Удачное под Красноармейском, сообщил в своем Telegram-канале военный блогер Юрий Подоляка.
По его словам, об уходе военнослужащих противника из поселка стало известно вечером в среду.
«Противник покинул Удачное. Он оборонял его долго и упорно (около полугода)…. Но мы были упорнее», — написал он.
Блогер сообщил также о продвижении российских бойцов в микрорайоне высоток на юге Красноармейска. По данным Подоляки, военнослужащие РФ смогли закрепиться в некоторых многоэтажках.