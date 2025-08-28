Ричмонд
Подоляка: боевики ВСУ покинули Удачное под Красноармейском

Блогер сообщил также об успешном продвижении российских бойцов на юге Красноармейска.

Источник: Аргументы и факты

Украинские боевики ушли из поселка Удачное под Красноармейском, сообщил в своем Telegram-канале военный блогер Юрий Подоляка.

По его словам, об уходе военнослужащих противника из поселка стало известно вечером в среду.

«Противник покинул Удачное. Он оборонял его долго и упорно (около полугода)…. Но мы были упорнее», — написал он.

Блогер сообщил также о продвижении российских бойцов в микрорайоне высоток на юге Красноармейска. По данным Подоляки, военнослужащие РФ смогли закрепиться в некоторых многоэтажках.