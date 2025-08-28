Ричмонд
+26°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин посетит военный парад в Китае

В Пекин на праздничные мероприятия, приуроченные к 80-летию победы Китая над Японией, прибудут 26 лидеров стран.

Источник: Аргументы и факты

Лидеры и главы правительств 26 стран примут участие в торжествах по случаю 80-летия победы в Войне сопротивления китайского народа японской агрессии и окончания Второй мировой войны, как сообщает агентство Xinhua.

Среди иностранных лидеров на мероприятии будут присутствовать президент Российской Федерации Владимир Путин и лидер Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын.

Кроме того, в Пекине на торжествах будут присутствовать руководители и главы правительств Камбоджи, Вьетнама, Лаоса, Индонезии, Малайзии, Монголии, Пакистана, Непала, Мальдив, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Киргизии, Туркмении, Белоруссии, Азербайджана, Армении, Ирана, Республики Конго, Зимбабве, Сербии, Словакии, Кубы и Мьянмы, информирует агентство.

3 сентября в китайской столице пройдет масштабный военный парад. В ходе парада Народно-освободительная армия Китая продемонстрирует традиционные виды войск, а также представит новые рода вооруженных сил. Зрители увидят 45 расчетов, передовые ракетные технологии, танки, авиацию и беспилотные системы, разработанные в Китае.

Узнать больше по теме
Ким Чен Ын — биография, детство и личная жизнь лидера КНДР
Политическое руководство КНДР продолжает оставаться в центре внимания мировой общественности. Одним из ключевых лидеров страны считается Ким Чен Ын, возглавивший государство после смерти своего отца в 2011 году. Его политика направлена на укрепление военного потенциала, развитие экономики в условиях международных санкций и поддержание внутренней стабильности.
Читать дальше