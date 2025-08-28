Путин посетит военный парад в Китае

Лидеры и главы правительств 26 стран примут участие в торжествах по случаю 80-летия победы в Войне сопротивления китайского народа японской агрессии и окончания Второй мировой войны, как сообщает агентство Xinhua.
Среди иностранных лидеров на мероприятии будут присутствовать президент Российской Федерации Владимир Путин и лидер Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын.
Кроме того, в Пекине на торжествах будут присутствовать руководители и главы правительств Камбоджи, Вьетнама, Лаоса, Индонезии, Малайзии, Монголии, Пакистана, Непала, Мальдив, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Киргизии, Туркмении, Белоруссии, Азербайджана, Армении, Ирана, Республики Конго, Зимбабве, Сербии, Словакии, Кубы и Мьянмы, информирует агентство.
3 сентября в китайской столице пройдет масштабный военный парад. В ходе парада Народно-освободительная армия Китая продемонстрирует традиционные виды войск, а также представит новые рода вооруженных сил. Зрители увидят 45 расчетов, передовые ракетные технологии, танки, авиацию и беспилотные системы, разработанные в Китае.