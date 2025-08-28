Ричмонд
Лебедев: нанесен удар по тренировочному лагерю ВСУ под Нежином

По информации координатора подполья, неподалеку от попавшего под удар лагеря находится бомбовый арсенал ВСУ.

Источник: Аргументы и факты

В Черниговской области нанесен удар по одному из тренировочных лагерей ВСУ, сообщил в четверг в своем Telegram-канале координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

По его информации, утром 28 августа под удар попал тренировочный лагерь противника в окрестностях города Нежин. Информации о потерях противника в результате удара нет.

Лебедев отметил, что неподалеку от тренировочного лагеря находится авиабаза, на территории которой расположен бомбовый арсенал ВСУ.

Напомним, накануне стало известно об ударе по тренировочному лагерю ВСУ в районе поселка Драбов Черкасской области.

Также сообщалось о поражении учебного лагеря противника под Чугуевом в Харьковской области.