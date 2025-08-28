Правительство Челябинской области запустило официальный канал в мессенджере MAX

Там будут размещаться главные новости региона, актуальная информация о деятельности кабмина, а также полезный и образовательный контент.
«Это многофункциональный сервис обмена информацией: с его помощью жители могут не только общаться, узнавать новости, но и пользоваться цифровыми сервисами государства и бизнеса, решать рабочие и бытовые задачи благодаря встроенному ИИ-помощнику. Из нововведений — возможность подписывать документы “Госключом”. Важно, что это российская разработка, данные пользователей хранятся на территории страны. Приложение доступно в мобильной, веб-версии, а также в версии для ПК», — рассказал министр информационных технологий, связи и цифрового развития Игорь Фетисов.
Напомним, что ранее свой канал завел Алексей Текслер.
MAX — национальный мессенджер и цифровая платформа пользовательских сервисов. В МАХ доступны аудио и видеозвонки, чаты, голосовые сообщения, отправка больших файлов, в тестовом режиме работают информационные каналы. Приложение включено в реестр российского программного обеспечения и доступно в магазинах приложений.