Правительство Челябинской области запустило официальный канал в мессенджере MAX

«Это многофункциональный сервис обмена информацией: с его помощью жители могут не только общаться, узнавать новости, но и пользоваться цифровыми сервисами государства и бизнеса, решать рабочие и бытовые задачи благодаря встроенному ИИ-помощнику. Из нововведений — возможность подписывать документы “Госключом”. Важно, что это российская разработка, данные пользователей хранятся на территории страны. Приложение доступно в мобильной, веб-версии, а также в версии для ПК», — рассказал министр информационных технологий, связи и цифрового развития Игорь Фетисов.