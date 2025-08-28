МО РФ обнародовало последствия ночных атак ВСУ на Россию

Российские системы противовоздушной обороны за прошедшую ночь уничтожили более 100 вражеских беспилотников, которые атаковали регионы. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«В течение прошедшей ночи в период с 23.00 мск 27 августа т.г. до 7.00 мск 28 августа т.г. дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 102 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — говорится в обновленной сводке военного ведомства.
Более 20 воздушных целей уничтожено над Черным морем, еще почти столько же — в небе над Ростовской и Самарской областями. Немногим меньше ликвидировано в Краснодарском крае.
Одиннадцать вражеских БПЛА ликвидировано в Крыму, по три беспилотника сбито над Воронежским и Саратовским регионами. Поражение двух целей зафиксировано в Волгоградской области, одной — в акватории Азовского моря.
Ранее «МК» писал, что 89 человек эвакуировали в селе Ростовской области из-за атаки БПЛА.
