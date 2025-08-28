Ричмонд
МО РФ обнародовало последствия ночных атак ВСУ на Россию

Российские системы противовоздушной обороны за прошедшую ночь уничтожили более 100 вражеских беспилотников, которые атаковали регионы.

Российские системы противовоздушной обороны за прошедшую ночь уничтожили более 100 вражеских беспилотников, которые атаковали регионы. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи в период с 23.00 мск 27 августа т.г. до 7.00 мск 28 августа т.г. дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 102 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — говорится в обновленной сводке военного ведомства.

Более 20 воздушных целей уничтожено над Черным морем, еще почти столько же — в небе над Ростовской и Самарской областями. Немногим меньше ликвидировано в Краснодарском крае.

Одиннадцать вражеских БПЛА ликвидировано в Крыму, по три беспилотника сбито над Воронежским и Саратовским регионами. Поражение двух целей зафиксировано в Волгоградской области, одной — в акватории Азовского моря.

Ранее «МК» писал, что 89 человек эвакуировали в селе Ростовской области из-за атаки БПЛА.

Подписывайтесь на «МК» в MAX. С ним вы всегда будете в курсе последних событий.

