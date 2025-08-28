Ричмонд
МИД Беларуси отреагировал на агрессивные действия в Карибском регионе

МИД Беларуси решительно осудил агрессивные действия в Карибском регионе.

Источник: Комсомольская правда

МИД Беларуси отреагировал на агрессивные действия в Карибском регионе. Подробности озвучили в пресс-службе Министерства иностранных дел, передает БелТА.

МИД решительно осуждает любые агрессивные действия, которые направлены на создание напряженной международной обстановки в Карибском бассейне, а также в Латинской Америке в целом. В ведомстве заявили, что белорусская сторона неизменно выступает за международное сотрудничество в борьбе с наркотрафиком.

«Вместе с тем считаем недопустимыми бездоказательные и политически мотивированные обвинения в адрес суверенных государств, в частности Боливарианской Республики Венесуэла и ее руководства, в поддержке терроризма и незаконного оборота наркотиков», — подчеркивается в заявлении МИД.

Белорусская сторона призвала все стороны строго руководствоваться положениями Устава ООН и, прежде всего, принципами отказа от угрозы силой или ее применения, а также невмешательства во внутренние дела государств. В МИД акцентировали внимание на том, что любые противоречия должны решаться исключительно мирными средствами через диалог и без применения военной силы и давления.

«Республика Беларусь подтверждает поддержку законно избранному Президенту Боливарианской Республики Венесуэла Николасу Мадуро и правительству страны, последовательно выступая за сохранение ее суверенитета, независимости и стабильности», — заявили в МИД Беларуси.

Вместе с тем Reuters со ссылкой на источники в Пентагоне 19 августа сообщало, что три эсминца ВМС США направлены в южную часть Карибского бассейна к берегам Венесуэлы «для проведения операций по борьбе с наркокартелями». Говорилось и про переброску ракетного крейсера USS Lake Erie, а также атомной подводной лодки USS Newport News.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро на усиление военного присутствия США в Карибском бассейне объявил про всенародную мобилизацию в Боливарианскую национальную милицию.

Тем временем премьер-министр Дональд Туск заявил, что соседняя с Беларусью Польша потратит $55 млрд на военные расходы в 2026.

Ранее мы собрали, что можно и нельзя делать на Успение Богородицы 28 августа, которое называют Богородичной Пасхой.

Также мы узнали, что изменится в Беларуси с 1 сентября 2025: вырастут пенсия и зарплаты, подорожает проезд, новые правила использования телефонов в школе, сельскохозяйственные ярмарки.

