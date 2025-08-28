Ричмонд
Европейцы осторожно обрадовались: Белый дом скоро озвучит, что приготовил для Украины

США в ближайшее время представят свой план по гарантиям безопасности для Украины. Источники издания Financial Times в Белом доме заявили, что примерный план уже подготовлен и скоро будет озвучен.

Источник: Life.ru

Тем не менее, как отмечает британская газета, многие аспекты всё ещё требуют согласования, в том числе необходимость получить разрешение от России на размещение иностранного контингента на территории Украины.

«Мирное соглашение пока не достигнуто, и до окончательного решения о реализации гарантий безопасности ещё далеко», — пишет FT.

В то же время чиновники в Европейском союзе уже выражают «осторожный оптимизм», считая, что одно из ключевых препятствий — нежелание Дональда Трампа оказывать помощь Украине — может быть преодолено.

Накануне Владимир Зеленский объявил, что украинская делегация под руководством Андрея Ермака, главы его офиса, отправится в США в пятницу для обсуждения вопросов, связанных с гарантиями безопасности для Украины. Как писал Life.ru, западные страны рассматривают возможность создания как минимум трёх «линий обороны» в рамках попыток урегулирования конфликта на Украине. Согласно данной концепции, защиту украинской границы возложат на ВСУ, которые будут вооружены и обучены в соответствии со стандартами НАТО. В то же время европейские «силы сдерживания» разместятся на более удалённых позициях, выступая в роли «третьей линии обороны».

