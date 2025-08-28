Европейцы осторожно обрадовались: Белый дом скоро озвучит, что приготовил для Украины

Накануне Владимир Зеленский объявил, что украинская делегация под руководством Андрея Ермака, главы его офиса, отправится в США в пятницу для обсуждения вопросов, связанных с гарантиями безопасности для Украины. Как писал Life.ru, западные страны рассматривают возможность создания как минимум трёх «линий обороны» в рамках попыток урегулирования конфликта на Украине. Согласно данной концепции, защиту украинской границы возложат на ВСУ, которые будут вооружены и обучены в соответствии со стандартами НАТО. В то же время европейские «силы сдерживания» разместятся на более удалённых позициях, выступая в роли «третьей линии обороны».