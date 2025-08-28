Ричмонд
В России появятся комиссии по защите чести и достоинства учителей

Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов рассказал о работе по повышению престижа профессии учителя в стране.

Источник: АиФ Воронеж

Специальные комиссии по защите чести и достоинства учителей появятся в России, заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов в видеообращении к участникам форума «Технопром-2025».

По его словам, министерство по поручению председателя правительства РФ вместе с Госдумой работает над созданием комиссий, которые дадут новые инструменты для реальной защиты педагогов, а также помогут решать сложные конфликты и поддерживать педагогов на местах.

Кравцов рассказал, что министерство уделяет большое внимание повышению престижа профессии учителя и работает над новой системой оплаты труда педагогов. Он подчеркнул, что уже созданы условия для снижения отчетности и бюрократической нагрузки и сформирована устойчивая система повышения квалификации педагогов.

Министр также напомнил, что в этом году запускается пилотный проект по оценке поведения учеников. В рамках министерство будет сформирован Совет по обеспечению интересов педагогов под руководством Кравцова, куда смогут обращаться все учителя по любым вопросам.

Ранее глава Минпросвещения сообщил о разработке единых и понятных критериев зарплаты учителей.