В России появятся комиссии по защите чести и достоинства учителей

Специальные комиссии по защите чести и достоинства учителей появятся в России, заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов в видеообращении к участникам форума «Технопром-2025».
По его словам, министерство по поручению председателя правительства РФ вместе с Госдумой работает над созданием комиссий, которые дадут новые инструменты для реальной защиты педагогов, а также помогут решать сложные конфликты и поддерживать педагогов на местах.
Кравцов рассказал, что министерство уделяет большое внимание повышению престижа профессии учителя и работает над новой системой оплаты труда педагогов. Он подчеркнул, что уже созданы условия для снижения отчетности и бюрократической нагрузки и сформирована устойчивая система повышения квалификации педагогов.
Министр также напомнил, что в этом году запускается пилотный проект по оценке поведения учеников. В рамках министерство будет сформирован Совет по обеспечению интересов педагогов под руководством Кравцова, куда смогут обращаться все учителя по любым вопросам.
Ранее глава Минпросвещения сообщил о разработке единых и понятных критериев зарплаты учителей.