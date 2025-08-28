В Башкирии могут ограничить использование вывесок на иностранных языках

Как рассказал спикер парламента Константин Толкачев, современный облик городов должен отражать культурно-историческое наследие и языковой суверенитет России. Он отметил, что сложившаяся практика бессистемного использования иностранных слов в наружной рекламе приводит к утрате национальной идентичности городской среды. По словам Толкачева, задача заключается в том, чтобы найти разумный баланс между современными экономическими реалиями и сохранением культурного кода.