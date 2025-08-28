Ричмонд
В Башкирии могут ограничить использование вывесок на иностранных языках

Депутаты Госсобрания республики рассмотрят проект закона осенью.

Источник: Башинформ

Как рассказал спикер парламента Константин Толкачев, современный облик городов должен отражать культурно-историческое наследие и языковой суверенитет России. Он отметил, что сложившаяся практика бессистемного использования иностранных слов в наружной рекламе приводит к утрате национальной идентичности городской среды. По словам Толкачева, задача заключается в том, чтобы найти разумный баланс между современными экономическими реалиями и сохранением культурного кода.

Инициатива Госсобрания республики направлена на защиту прав потребителей и сохранение языкового пространства.

Разрешено использование фирменных наименований и зарегистрированных товарных знаков, но информация о характере деятельности организаций и предоставляемых услугах должна быть доступна на русском языке, добавил Константин Толкачев.

Законодательство разрешает дополнительно применять государственные языки субъектов Российской Федерации в информации, адресованной потребителям. Важно, чтобы содержание дополнительной информации было аналогичным русскоязычной версии, а также равнозначной по размещению и техническому оформлению.

