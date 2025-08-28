Подоляка: В Винницкой области нанесен удар по важному ж/д узлу ВСУ

В ночь на четверг в Винницой области попал под удар используемый ВСУ Казатинский железнодорожный узел, сообщил в своем Telegram-канале военный блогер Юрий Подоляка.
По его словам, один из важнейших железнодорожных узлов противника, связывающий запад и центр страны, атаковали БПЛА.
Информация о характере повреждений в результате удара уточняется.
Подоляка отметил, что удар по Казатинскому железнодорожному узлу осложнит переброску частей ВСУ и их снабжение на передовой.
Ранее стало известно о нанесении удара по военному аэродрому в Хмельницкой области. Сообщалось о повреждении двух самолетов F-16 ВСУ.
