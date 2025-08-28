Глава МИД Израиля Саар: Палестина не будет существовать как государство

Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар в ходе визита в Вашингтон заявил, что Палестина не обретёт государственность, сообщило агентство Reuters.
Глава МИД пообщался с журналистами после встречи с госсекретарем США Марко Рубио.
«Саар, отвечая в среду на вопрос о планах по созданию государства Палестина, заявил, что такового не будет», — сказано в публикации.
Напомним, в апреле глава МИД Израиля назвал Палестину «вымышленным государством». Министр также отметил, что в сложившейся ситуации считает признание её государственности другими странами как «награду за террор».
