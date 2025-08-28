Ричмонд
Глава МИД Израиля Саар: Палестина не будет существовать как государство

Журналисты в Вашингтоне задали вопрос главе МИД Израиля Саару о планах по созданию государства Палестина.

Источник: Аргументы и факты

Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар в ходе визита в Вашингтон заявил, что Палестина не обретёт государственность, сообщило агентство Reuters.

Глава МИД пообщался с журналистами после встречи с госсекретарем США Марко Рубио.

«Саар, отвечая в среду на вопрос о планах по созданию государства Палестина, заявил, что такового не будет», — сказано в публикации.

Напомним, в апреле глава МИД Израиля назвал Палестину «вымышленным государством». Министр также отметил, что в сложившейся ситуации считает признание её государственности другими странами как «награду за террор».

Узнать больше по теме
Марко Рубио: биография, политическая карьера и интересные факты о госсекретаре США
В январе 2025 года новым, 72-м государственным секретарем США стал сын кубинских мигрантов Марко Рубио. Он получил кресло госсекретаря после победы республиканца Дональда Трампа, хотя в начале 2000-х называл будущего начальника «самым пошлым человеком, который когда-либо претендовал на пост президента». Собрали главное из биографии политика.
Читать дальше