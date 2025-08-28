«Длинная рука» реактивщиков: расчет «Торнадо-С» отработал по скоплению техники и складам ВСУ

Машина довольно крупная, но при этом проходимая. В местном ландшафте это крайне важно: после огневой задачи есть риск попасть под ответный удар. Поэтому уйти со стартовой позиции нужно не менее быстро, чем прибыть на нее. И более 500 «лошадок» в двигателе с этой задачей хорошо справляются.