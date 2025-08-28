«Длинная рука» реактивщиков: расчет «Торнадо-С» отработал по скоплению техники и складам ВСУ

В зоне СВО наши артиллеристы не прекращают наносить удары по позициям противника. Они ослабляют его оборону — «протаптывают» дорогу штурмовым подразделениям для овладения новыми рубежами. На днях сразу по нескольким целям отработал расчет реактивной системы залпового огня — РСЗО «Торнадо-С» группировки «Запад». Уничтожили замаскированные склады, технику, орудия и пункты дислокации вэсэушников.
«Торнадо-С» (улучшенный «Смерч») считают нашей самой дальнобойной реактивной системой — дальность ее стандартного снаряда порядка 120 километров. Не отстает и мощь: одним залпом она «кроет» площадь в дюжину футбольных полей. Разумеется, что цели ей разведка подбирает соответствующие.
Начальник расчета «Нева» утверждает, «Торнадо» может поразить что угодно. Неоднократно «разбирали» вражеские укрепления и технику на передовой, а также объекты военной инфраструктуры в тыловых районах. Приоритетные цели — аналогичные реактивные системы противника и средства радиолокационного обнаружения.
— Из последних крупных целей — была колонна бронетехники: 20 самоходных орудий и около десяти единиц легкобронированной техники. Расход был всего четыре управляемых снаряда, — рассказывает «Нева».
Позже и вовсе отработали «урожайно». Разведка передала координаты очередного скопления техники противника. В этом же квадрате располагались склады с боеприпасами.
Получив данные, расчет среагировал незамедлительно. Военные оперативно демаскировали машину, вышли к стартовой позиции. С момента получения команды прошло несколько минут — после недолгого наведения бойцы отправили 300-миллиметровые снаряды в заданные координаты. Беспилотник, корректировавший удары, подтвердил попадания.
Машина, по словам военных, очень точная. Ей доверяют не только крупные площадные цели, но и единичные. Особенно артиллеристы ценят автоматизированную систему наведения. Достаточно знать конечные координаты, чтобы выстрелить в «яблочко». Помимо, штатных реактивных снарядов расчеты используют новые, «умные». Они наводятся самостоятельно, основываясь на своем местонахождении и координатах цели.
Машина довольно крупная, но при этом проходимая. В местном ландшафте это крайне важно: после огневой задачи есть риск попасть под ответный удар. Поэтому уйти со стартовой позиции нужно не менее быстро, чем прибыть на нее. И более 500 «лошадок» в двигателе с этой задачей хорошо справляются.