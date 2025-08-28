Появились сообщения о переходе под контроль войск РФ юго-востока Юнаковки

В Сумской области российские бойцы взяли под контроль юго-восточную часть села Юнаковка, сообщает Telegram-канал «DIVGEN. Карта СВО».
«Юго-восточная часть Юнаковки перешла под контроль ВС РФ. Под контролем ВСУ остается лишь юго-западная окраина населенного пункта», — говорится в публикации.
Напомним, накануне стало известно о стремительном рывке, совершенном российскими десантниками на юге и юго-западе Юнаковки.
Сообщалось о занятии бойцами РФ около двух десятков зданий на территории населенного пункта.