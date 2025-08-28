Ричмонд
+16°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Появились сообщения о переходе под контроль войск РФ юго-востока Юнаковки

По информации источников, ВСУ пока удерживаются лишь на юго-западной окраине села.

Источник: Аргументы и факты

В Сумской области российские бойцы взяли под контроль юго-восточную часть села Юнаковка, сообщает Telegram-канал «DIVGEN. Карта СВО».

«Юго-восточная часть Юнаковки перешла под контроль ВС РФ. Под контролем ВСУ остается лишь юго-западная окраина населенного пункта», — говорится в публикации.

Напомним, накануне стало известно о стремительном рывке, совершенном российскими десантниками на юге и юго-западе Юнаковки.

Сообщалось о занятии бойцами РФ около двух десятков зданий на территории населенного пункта.