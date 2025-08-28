Ведущего эксперта ЦРУ по России отстранили от секретных материалов после Аляски

Сотрудница ЦРУ, известная как один из ведущих экспертов по России, активно участвовала в подготовке к встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске 15 августа. Однако издание не стало объяснять причины её дальнейшего отстранения от работы.
