Ведущего эксперта ЦРУ по России отстранили от секретных материалов после Аляски

После саммита на Аляске ведущий эксперт ЦРУ по России был отстранён от работы с секретной информацией. Об этом сообщила газета The Washington Post (WP) со ссылкой на источники.

Источник: Life.ru

По информации издания, 29-летняя сотрудница ЦРУ, чьё имя не разглашается, лишилась доступа к секретным данным 19 августа. Она готовилась к командировке в Европу. Её назначение одобрил глава ЦРУ Джон Рэтклифф.

Сотрудница ЦРУ, известная как один из ведущих экспертов по России, активно участвовала в подготовке к встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске 15 августа. Однако издание не стало объяснять причины её дальнейшего отстранения от работы.

Ранее Life.ru писал, что экс-президент США Барак Обама докладом о вмешательстве РФ в выборы хотел подставить Дональда Трампа. В этом бывшего американского лидера обвинил глава ЦРУ, сославшись на отчёт, который выявил нарушения в докладе разведки о якобы попытках РФ вмешаться в президентские выборы 2016 года.

ЦРУ: история создания разведки США, структура и самые известные операции

Из всех спецслужб мира ЦРУ — одна из самых известных. В кинофильмах, видеоиграх и книгах агенты управления показаны находчивыми, смелыми и принципиальными людьми, для которых нет невыполнимых задач. Но реальность довольно сильно отличается от картинки с экрана: собрали главное об истории управления, его структуре и главных его отличиях от ФБР.
